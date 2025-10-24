Serie C la Dierre si appresta a una sfida delicata | si gioca in casa della Nova Basket
Sabato 25 ottobre, alle ore 19, è tempo di quinta di stagione regolare per la Dierre. Gara difficile e delicata sul campo della Nova Basket. L’avversario è tosto: ha vinto a Gioia Tauro, perso a Trapani e vinto il derby con Cocuzza. Golino è il bomber. Carlo Stella il fedelissimo, c’è Paez. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
