Serie B nona giornata | probabili formazioni e dove vedere le partite

Roma, 24 ottobre 2025 – Nona giornata di Serie B alle porte: si parte questa sera alle 20:30 con la sfida tra Modena ed Empoli. Da un lato i gialloblù, primi in classifica con 18 punti conquistati in otto gare disputate finora. Il Palermo insegue a -2, perciò Sottil e i suoi devono vincere. Attenzione, però, all'Empoli, che ha bisogno di punti per scalare la classifica e, in caso di successo, balzerebbe al sesto posto in classifica al pari di Venezia e Juve Stabia. Il Modena è ancora imbattuto, ma Dionisi e i suoi andranno a caccia dell'impresa. La maggior parte delle partite della giornata si giocheranno domani: alle 15 andranno in scena Entella – Pescara, Sampdoria – Frosinone, Avellino – Spezia, Sudtirol – Cesena e Monza – Reggiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

