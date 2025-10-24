Serie b maschile Castelferretti ultimo e obbligato a vincere a San Severino
Ancora un esame importante per Osimo che dopo aver superato al tiebreak Rubicone è attesa dal derby di Macerata, un avversario a punteggio pieno dopo due giornate. Per Osimo la possibilità di compiere il sorpasso in classifica. Avversario ostico anche per Loreto, atteso dalla terza trasferta consecutiva contro un Bologna che non ha sbagliato finora nulla. Chi invece deve sbloccarsi è Castelferretti, ancora a bocca asciutta, il quale farà visita al San Severino, che nell’ultimo turno ha sbancato il campo del San Marino. Per Castelferretti invece secondo ko di fila senza prendere punti. Intanto nel girone D dopo due giornate c’è un terzetto al comando, a punteggio pieno: Ferrara, che ha espugnato Castelferretti, Bologna e Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
