Serie A3 Domotek Volley in trasferta a Galatone | al via il campionato
La Domotek Volley alzerà il sipario sulla nuova stagione di Serie A3 domenica alle ore 18, affrontando la neopromossa del campionato Galatone.Un esordio in trasferta, lontano dal calore del proprio pubblico, ma carico di aspettative e voglia di ricominciare.Alla vigilia del fischio d'inizio, la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Seconda giornata nel Campionato di Serie C alle porte! I nostri ragazzi, dopo la sconfitta all'esordio senza punti sul campo della Domotek Volley, vorranno provare a riscattarsi già sabato, nella sfida interna contro l'Altaflex Catanzaro. Appunt - facebook.com Vai su Facebook
Seconda giornata nel Campionato di Serie C alle porte! I nostri ragazzi, dopo la sconfitta all'esordio senza punti sul campo della Domotek Volley, vorranno provare a riscattarsi già sabato, nella sfida interna contro l'Altaflex Catanzaro. - X Vai su X
Serie A3, Domotek Volley in trasferta a Galatone: al via il campionato - Esordio lontano dal calore del proprio pubblico, ma carico di aspettative e voglia di ricominciare. Come scrive reggiotoday.it
Volley: che tripletta in questo fine settimana. Amaro Dhelios, Puliservice e Domotek - Esordio in campionato per la compagine di Polimeni in serie A3 ... Si legge su citynow.it
Battesimo del fuoco in Serie A3 per la Domotek, Presta: "Siamo pronti e agguerriti" - A seguire, la squadra vivrà un'altra data emblematica: il debutto al PalaCalafiore il 2 novembre ... Da reggiotoday.it