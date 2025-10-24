Serie A3 Domotek verso l' esordio capitan Laganà | Gruppo competitivo siamo pronti

Tutto è pronto per l'esordio in campionato della Domotek Reggio Calabria, in programma domenica alle ore 18 in casa della neopromossa Green Volley Galatone. A rappresentare lo spirito della squadra alla vigilia della prima gara è il capitano, Domenico Laganà, punto di riferimento del sodalizio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

