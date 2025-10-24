Serie A Unipol la 4ª giornata su Sky e NOW | in campo Tortona-Trapani e Milano-Venezia

Il campionato italiano di basket di Serie A Unipol 20252026 è in diretta su Sky e in streaming su NOW. La 4ª giornata propone sui canali di Sky Sport due sfide molto aperte. Si parte sabato 25 ottobre al Palazzetto dello Sport di Tortona con Bertram Derthona Tortona – Trapani Shark, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, palla a due alle 20.30. Domenica 26 ottobre alle 16 all’Unipol Forum di Milano la sfida EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW e in chiaro su Cielo con pre partita dalle 15.30. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket italiano della Serie A Unipol è protagonista anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport. 🔗 Leggi su Sportface.it

