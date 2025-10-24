Serie A Reggio BiC pronta a scendere in campo con grinta continuità e solidità

L’attesa è finita: la Reggio BiC è pronta a tornare in campo per una nuova stagione ricca di sfide e ambizioni. A pochi giorni dall’inizio del campionato, coach Antonio Cugliandro traccia il quadro di quello che sarà l’anno sportivo della squadra reggina, tra campionato e la prestigiosa Eurocup 2. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Nocerina Live. . ? Dallo stadio "O. GRANILLO" di Reggio Calabria, vi trasmettiamo la WEBCRONACA di "Reggina - Nocerina", gara valevole per i 16°simi di Coppa Italia di serie D. Puoi seguirci su...... ? YOUTUBE: https://www.youtube.com ? FACEBOOK: htt - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, Cantù-Reggio Emilia alle 12 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket #SkySportBasket #LBA - X Vai su X

Reggio Bic pronta a ripartire: Cugliandro carica la squadra e l’ambiente - La Reggio Bic si prepara a una nuova stagione ricca di sfide, con ambizioni di crescita sia in campionato sia in Eurocup 2, le cui finali si disputeranno ad aprile proprio a Reggio Calabria. Lo riporta reggiotv.it

Reggio Bic, nuova stagione e grandi sfide: le parole di Ivan Messina - Il Gip di Castrovillari ha disposto i provvedimenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di un’inchiesta su reati tributari e riciclaggio ... Da reggiotv.it

Reggio Calabria ospiterà le finali di Eurocup 2. Il DG Cugliandro: ‘Traguardo storico, saremo eccellenza’ - " Dopo tanti sacrifici siamo saliti di ranking e di livello, in campo e fuori, dopo solamente 2 anni" ... Secondo citynow.it