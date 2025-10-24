Serie A povera di gol? Chivu prova a darsi una spiegazione | il pensiero del tecnico dell’Inter

Inter News 24 alla vigilia del match contro il Napoli. L’ultimo turno di Serie A ha fatto registrare un record negativo storico: solo 11 gol in 10 partite. Interrogato sull’argomento nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter, il tecnico della Beneamata, Cristian Chivu, ha offerto la sua interpretazione, smorzando gli allarmismi. Secondo l’allenatore romeno, il calcio italiano non ha mai eccelso per numero di gol segnati, quindi non vede un problema reale. Questa tendenza, a suo avviso, dimostra che le squadre sono ben preparate difensivamente e che gli allenatori studiano attentamente gli avversari. 🔗 Leggi su Internews24.com

