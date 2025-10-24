Serie A ottava al via | Milan–Pisa apre poi Napoli–Inter e Lazio–Juve
La Serie A riparte da Milano, in una sera che stringe il ritmo del campionato. L’ottava giornata si accende a San Siro con Milan–Pisa, anticipo che oppone slancio e resistenza. Da qui, un fine settimana intriso di sfide capaci di spostare umori e ambizioni, tra big che cercano conferme e neopromosse alla caccia di ossigeno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
