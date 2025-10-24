Serie A oggi partite ottava giornata su Sky DAZN e NOW | dove vederle in TV streaming e orari

La corsa scudetto passa da Napoli-Inter: scontro diretto al vertice! Il Milan prova la fuga, la Lazio attende la Juve. Orari e canali TVstreaming per non perdere nemmeno un minuto dell'8ª giornata. Oggi, venerdì 24 ottobre, prende il via l'ottava giornata di Serie A 20252026 con l'anticipo Milan-Pisa. Il turno si chiuderà domenica 26 ottobre con il tradizionale posticipo serale che coinvolge Lazio e Udinese. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW Il massimo campionato italiano torna in campo per l'ottava giornata della stagione, che si preannuncia ricca di sfide cruciali per la testa della classifica e la zona europea! Il weekend calcistico . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Serie A oggi, partite ottava giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

