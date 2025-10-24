Serie A Milan-Pisa 2-2 | pareggia Athekame! | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' c'è Milan-Pisa, ottava giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Serie A, Milan-Pisa 1-0 dopo i primi 45': rossoneri a caccia dei 3 punti per restare in vetta La squadra di Allegri, leader della classifica, prova un primo allungo. Affronta i toscani a 34 anni di distanza. Partita di cartello: domani alle 18 Napoli-Inter, Tutti gli aggior - facebook.com Vai su Facebook
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
Milan – Pisa 2-2 cronaca e highlights: il Diavolo si salva dalla figuraccia! – VIDEO - 2 cronaca e highlights: Leao la sblocca, Cuadrado pareggia poi nel finale Athekame riprende Nzola. Da generationsport.it
LIVE Milan-Pisa 1-2 Serie A 2025/2026: Nzola Regala Il Vantaggio Al Pisa - Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive
Serie A: il Pisa ferma il Milan, termina 2-2 il match di San Siro. La classifica aggiornata - Pareggio rocambolesco tra le due squadre, che si dividono la posta in palio. Scrive ilovepalermocalcio.com