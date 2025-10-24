Serie A Milan-Pisa 0-0 | la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News

Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' c'è Milan-Pisa, ottava giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale.

Serie A, in campo Milan-Pisa: rossoneri a caccia dei 3 punti per restare in vetta La squadra di Allegri, leader della classifica, prova un primo allungo. Affronta i toscani a 34 anni di distanza. Partita di cartello: domani alle 18 Napoli-Inter, Tutti gli aggiornamenti e - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM'ORA SERIE A 7^ giornata Milan-Fiorentina 2-1 ? #Gosens (55'), #Leao (63' e 86' su rig.) #SkySport #MilanFiorentina #Milan #Fiorentina #SerieA Vai su X

Milan-Pisa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A, contro Bologna, Napoli e Fiorentina, e non arriva a quattro successi interni di fila dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024: ... Secondo sport.sky.it

Milan-Pisa (0-0): tra poco il calcio d'inizio - 45 il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Pisa dell'ex rossonero Alberto Gilardino, in quella che sarà ... Segnala milannews.it

Serie A 2025-2026: Milan-Pisa, le probabili formazioni - Alle 20,45 allo Stadio Giuseppe Meazza va in scena l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A tra Milan e Pisa. Come scrive sportal.it