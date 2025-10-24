Serie A le parole di Runjaic | Le statistiche dell’ultima giornata? Si difende molto bene ed è difficile segnare

Inter News 24 Serie A, Runjaic spiega il motivo della scarsità di reti segnate nell’ultimo turno del nostro campionato! Le parole. Il lunch match dell’ottava giornata di Serie A si giocherà sabato alle ore 12:00 al Blunergy Stadium, dove l’ Udinese ospiterà il Lecce dopo il pareggio ottenuto contro la Cremonese nell’ultimo turno. Una sfida che il tecnico bianconero Kosta Runjaic ha analizzato in conferenza stampa, facendo il punto sulla performance della sua squadra. Udinese, le parole di Runjaic: “Dobbiamo migliorare l’approccio”. Il mister dell’Udinese ha sottolineato che, nonostante il buon pareggio contro la Cremonese, la squadra ha avuto momenti di alti e bassi: «Contro la Cremonese abbiamo avuto alti e bassi, è stato un buon pareggio, meritato. 🔗 Leggi su Internews24.com

