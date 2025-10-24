Serie A decise le date di inizio e fine del prossimo campionato | rivoluzione ancora rimandata

Alle porte una nuova giornata di una Serie A più che mai equilibrata, che in vetta vede ben 4 squadre racchiuse in un solo punto (tra queste anche la Roma di Gasperini). Concentrazione totale di allenatori e giocatori sulla prossima partita, ma nel frattempo arriva una notizia riguardante la prossima stagione: oltre ad aver chiarito i giorni in cui si disputeranno le gare della prossima Supercoppa Italiana, oggi il consiglio di Lega Calcio ha fissato le date di inizio e fine del prossimo campionato, e da questo punto di vista non si registrano particolari sorprese. Si partirà nel weekend del 2223 agosto 2026 e l’ultimo turno sarà datato 30 maggio 2027, perfettamente in linea con le passate annate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A, decise le date di inizio e fine del prossimo campionato: rivoluzione ancora rimandata

