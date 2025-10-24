Serie A Athekame salva il Milan | il Pisa frena i rossoneri a San Siro

Athekame evita la sconfitta al Milan: i rossoneri di Massimiliano Allegri frenano a San Siro contro il Pisa di Alberto Gilardino. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri frena in casa con il Pisa, chiudendo la gara con il punteggio di 2-2. Un pari che, fino all’extra-time, aveva il sapore della sconfitta. Dopo il vantaggio rossonero con Leao, arrivato in avvio, la compagine nerazzurra ha ribaltato le sorti della gara nella ripresa grazie ai gol di Cuadrado (su rigore procurato) e Nzola. Sembrava tutto finito, ma al 93esimo ci ha pensato Athekame a salvare il Diavolo dal baratro della sconfitta, tenendo così salda la striscia risultati utili consecutivi. 🔗 Leggi su Sportface.it