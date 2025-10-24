Serie A 2026 27 | svelate le date di inizio e fine del prossimo campionato Ecco quando sono previsti start e termine della stagione

ventura. Mentre l’attuale stagione 202526 sta entrando nel vivo, con le squadre che lottano per i rispettivi obiettivi tra campionato e coppe, la macchina organizzativa del calcio italiano non si ferma e guarda già al futuro. La Lega Serie A ha infatti già sciolto le prime riserve, svelando i paletti fondamentali che definiranno la prossima stagione 202627. Sono state rese note le date di inizio e di fine del campionato: un’informazione cruciale per club, operatori e tifosi, anche quelli della Juventus, che possono così iniziare a programmare la prossima annata sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Serie A 2026 27: svelate le date di inizio e fine del prossimo campionato. Ecco quando sono previsti start e termine della stagione

