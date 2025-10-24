Serie A 2026-27 si parte il 23 agosto E ci sono anche le date della Supercoppa

Il Consiglio della Lega della Serie A ha definito inizio e fine della prossima stagione e le date della Supercoppa: Napoli, Bologna, Inter e Milan si sfideranno in Arabia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie A 2026-27, si parte il 23 agosto. E ci sono anche le date della Supercoppa

Altre letture consigliate

Telesveva. . +++SERIE C, DOMANI SI PARTE CON FOGGIA-ALTAMURA: LE VOCI DI MORELLI E MANGIA ALLA VIGILIA - SERIE B, BARI SENZA IDENTITA' DA DUE ANNI: CON IL MANTOVA ENNESIMA PROVA D'APPELLO - SERIE D, FIDELIS SENZA MA - facebook.com Vai su Facebook

“FOX HUNT” Serie introduttiva Parte 2: "Naked Sense" L'azione “Cerca” è la controparte nel nascondino. Se attive, le posizioni degli oggetti vicini sono rivelate. Se i nemici sono nei paraggi, viene rivelata la loro posizione rispetto al personaggio. #MetalGearS - X Vai su X

Serie A 2026-2027, definite le date di inizio e fine del prossimo campionato - La Lega Calcio ha ufficializzato, con largo preavviso, le date di inizio e fine del prossimo campionato, 2026- Riporta msn.com

Calcio: la Serie A 2026/27 inizierà il 23 agosto - Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A, riunitosi oggi, che ha inoltre definito le date della Supercoppa italiana 2025/2 ... ansa.it scrive

Calendario Serie A 2026/27, svelate le date di inizio e fine: quando si giocherà il campionato - Mentre il campionato 2025/26 inizia a entrare nel vivo, sono già state svelate le date di inizio e di fine del prossimo: la Serie A 2026/27 partità il 22- Da corrieredellosport.it