Serie A 2026-27 si parte il 23 agosto E ci sono anche le date della Supercoppa

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio della Lega della Serie A ha definito inizio e fine della prossima stagione e le date della Supercoppa: Napoli, Bologna, Inter e Milan si sfideranno in Arabia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

