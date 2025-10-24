Serie A 2026 2027 | svelate le date del torneo!Il consiglio della Lega Calcio Serie A ha deciso | si ripartirà il 23 agosto Le novità sulla prossima stagione

Serie A 20262027: svelate le date del torneo! Si parte il 23 agosto 2026 e si chiude l'ultima settimana di maggio nel 2027. Le novità sulla prossima stagione Nel consiglio di oggi della Lega Calcio Serie A, i club partecipanti hanno anche preso una decisione importante riguardo alla prossima stagione calcistica. Il campionato di Serie .

