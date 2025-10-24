Serie A 2026 2027 ecco quando inizia la prossima stagione | tutte le date
Mentre il campionato entra nel vivo, il Consiglio della Lega Serie A ha già stabilito quando ci sarà il calcio di inizio della prossima stagione, quella 2026-27. Il fischio d'inizio è stata programmata per il weekend del 23 agosto mentre l'ultima giornata è fissata il 30 maggio 2027. Una stagione che si preannuncia, ricca di impegni con l'appuntamento più importante del Mondiale 2026, in programma dal prossimo giugno negli Stati Uniti, Canada e Messico, a cui si spera vivamente parteciperà anche l'Italia di Rino Gattuso. Sono state inoltre decise le date della Supercoppa italiana 2025-26, che si giocherà a Riad (Arabia Saudita) dal 18 al 22 dicembre prossimi fra Napoli, Bologna, Inter e Milan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
