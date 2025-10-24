SERIE A 2025 2026 | LE PARTITE DELL’8° GIORNATA CANALI ORARI E TELECRONACA
Torna il grande calcio della Serie A tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni giornata, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky. VENERDI 24 OTTOBRE 2025 Ore 20:45. Milan-Pisa – in diretta su DAZN. Telecronaca di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini. In diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW. Telecronaca Federico Zancan e Aldo Serena. SABATO 25 OTTOBRE 2025 Ore 15:00. Parma-Como – in diretta su DAZN 2. Telecronaca di Luca Farina ed Alessandro Budel. Udinese-Lecce – in diretta su DAZN 1. Telecronaca di Gabriele Giustiniani e Cristian Brocchi. 🔗 Leggi su Bubinoblog
