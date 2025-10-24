Sergio Mattarella ad Ancona il 4 novembre per la Giornata delle Forze armate
Ancona, 24 ottobre 2025 – A distanza di meno da due mesi dalla visita di Sergio Mattarella nelle Marche (il 17 settembre fu ad Albacina, frazione di Fabriano, per la cerimonia commemorativa del centenario della nascita di Francesco Merloni ), il Presidente della Repubblica sceglie questa volta Ancona per presiedere la cerimonia della Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, martedì 4 novembre. La cerimonia si terrà al porto antico a partire dalle 11. Lo rende noto un comunicato congiunto del Comune e della Prefettura di Ancona. All'evento, organizzato dallo Stato maggiore della Difesa con la Prefettura e il Comando delle scuole della Marina Militare, parteciperanno il ministro della Difesa Guido Crosetto, autorità civili e militari, istituzioni locali, rappresentanze scolastiche e associative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
