Serginho sorprende tutti per lo Scudetto e inserisce anche la Juventus | Pur non al top è forte! Ma è presto per… Ecco il messaggio del brasiliano

Serginho, ex terzino del Milan, ha inserito la Juventus nella corsa Scudetto. Queste le sue dichiarazioni. Una corsa Scudetto apertissima, un equilibrio che regna sovrano. L’analisi di Serginho, ex terzino brasiliano del Milan, sulla Serie A 202526 è all’insegna della prudenza. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha inserito anche la Juventus nel gruppo delle pretendenti, ma ha sottolineato come sia ancora troppo presto per fare pronostici. Allegri frena? Ha ragione. Serginho ha condiviso la cautela del tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, nel parlare di Scudetto. « Ha ragione perché è troppo presto per sbilanciarsi », ha dichiarato l’ex terzino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

