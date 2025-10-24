Serginho | Milan mi piaci Modric e Leao top ma che lavoro Allegri

L'ex rossonero fa i complimenti al tecnico: "Ha fatto una grande opera di ricostruzione. Rafa può fare la differenza mentre il croato ha portato equilibrio".

