Sequestrati dai finanzieri oltre 5,5 milioni di prodotti ritenuti falsamente made in Italy Coinvolta anche Verona
La guardia di finanza di Torino, sotto il coordinamento della locale procura della Repubblica, ha condotto un’articolata indagine nel settore degli accessori per moto e auto, finalizzata al contrasto delle frodi commerciali e alla tutela del made in Italy. L’operazione, denominata “Non ci casco”. 🔗 Leggi su Veronasera.it
