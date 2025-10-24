I nuovi sensi unici nelle vie Fossetta, Centoni e IV Novembre a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, in vigore da quasi un mese e sperimentazione fino al 31 dicembre 2025, hanno fatto discutere molto nelle scorse settimane (nella foto, da NoiTv, un gruppo di residenti contrari). Sul consiglio comunale straordinario aperto al pubblico (ci si poteva iscrivere per intervenire nei giorni passati), la maggioranza in una nota ha affermato: "Un momento di confronto importante, che ha permesso anche ai cittadini della frazione di esprimersi direttamente sul tema per migliorare la viabilità e la sicurezza del paese, con interventi dei cittadini, a favore e altri contrari, ma tutti volti a porre al centro il tema di continuare a investire sulla frazione su sicurezza e vivibilità del territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sensi unici a Badia Pozzeveri. Lo scontro accende il consiglio. Approvata la sperimentazione