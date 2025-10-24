Senigallia locale chiuso per 25 giorni | un ragazzo precipitato dal terrazzo del lungomare come sta

Chiuso per 25 giorni un locale sul lungomare di Senigallia dopo risse e presenze pericolose: la Polizia interviene per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Senigallia, locale chiuso per 25 giorni: un ragazzo precipitato dal terrazzo del lungomare, come sta

