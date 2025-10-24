Sempre stanchi anche senza motivo | uno su cinque lamenta affaticamento cronico E spesso non è colpa del corpo

Una nuova “epidemia silenziosa” si diffonde nel mondo occidentale: ci si sente esausti già al mattino, senza forze nonostante sonno e cibo in abbondanza. Ma la scienza ora guarda al cervello, non solo al corpo, per spiegare il fenomeno. Stanchi, fiacchi, privi di energie: una sensazione sempre più comune, anche dopo una notte di sonno regolare e una dieta che non lascia certo a digiuno. A soffrirne è almeno un adulto su cinque, secondo una recente revisione di oltre 90 studi internazionali condotta dall’Università di Daejeon, in Corea del Sud. E la fatica cronica coinvolge anche i più giovani: il 12% degli under 18 lamenta spossatezza, e per un adulto su dieci il senso di stanchezza si prolunga per oltre sei mesi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

