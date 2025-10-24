Sempio a Quarto Grado | Non c’è nessun segreto su di me che Lovati sa e che potrebbe rivelare Per lui sempre stima e rispetto – Il video

« Non c’è nessun segreto su di me che Lovati sa e che potrebbe rivelare. Dalle apparizioni che ho visto, lui comunque continua a difendermi, continua a riportare che secondo lui io non solo non sono stato, ma sono totalmente estraneo alla vicenda». Queste le parole a “Quarto Grado” su Retequattro di Andrea Sempio sul suo ex avvocato difensore, a cui è stato revocato il mandato. « Per l’avvocato Lovati ho sempre rispetto, stima e affetto, perché sono almeno dieci anni che andiamo avanti insieme», aggiunge l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Open.online