Sempio a Quarto Grado | Non c’è nessun segreto su di me che Lovati sa e che potrebbe rivelare Per lui sempre stima e rispetto – Il video
« Non c’è nessun segreto su di me che Lovati sa e che potrebbe rivelare. Dalle apparizioni che ho visto, lui comunque continua a difendermi, continua a riportare che secondo lui io non solo non sono stato, ma sono totalmente estraneo alla vicenda». Queste le parole a “Quarto Grado” su Retequattro di Andrea Sempio sul suo ex avvocato difensore, a cui è stato revocato il mandato. « Per l’avvocato Lovati ho sempre rispetto, stima e affetto, perché sono almeno dieci anni che andiamo avanti insieme», aggiunge l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Il nuovo avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, parla a Quarto Grado: "l'elemento di novità è che mi limiterò a parlare del mio assistito". #sempio #quartogrado #tv - facebook.com Vai su Facebook
"Rifletto qualche giorno sull'incarico a Lovati, ma al momento è ancora il mio avvocato" Andrea Sempio a $Quartogrado racconta l'incontro avuto con Massimo Lovati dopo le sue ultime dichiarazioni - X Vai su X
Quarto Grado, la genetista di Sempio: "Il Dna sotto le unghie? Può essere suo" - Nel giorno in cui Andrea Sempio è stato convocato all'Istituto di Medicina Legale di Milano per "un'ispezione corporale", in ... Scrive iltempo.it
Delitto di Garlasco a Quarto Grado/ Il supertestimone, lo scontrino di Sempio e lo scontro fra legali - Il delitto di Garlasco questa sera a Quarto Grado con le anticipazioni sugli argomenti che potrebbero essere trattati durante la puntata ... Da ilsussidiario.net
Andrea Sempio: «Lovati? Non c'è nessun segreto su di me che sa e che potrebbe rivelare» - «Non c'è nessun segreto su di me che Massimo Lovati sa e che potrebbe rivelare». Si legge su msn.com