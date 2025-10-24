Semper nel pre-partita di Milan-Pisa | Forse lo stadio più bello del mondo Ma …

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrian Semper, portiere nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

semper nel pre partita di milan pisa forse lo stadio pi249 bello del mondo ma 8230

© Pianetamilan.it - Semper nel pre-partita di Milan-Pisa: “Forse lo stadio più bello del mondo. Ma …”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

semper pre partita milanPisa, Semper: "Sono sempre momenti speciali in questo stadio, forse il più bello del mondo" - Sulla partita: “Sono sempre momenti speciali in questo stadio, forse il più bello del mondo. Lo riporta milannews.it

semper pre partita milanDe Winter pre Milan-Pisa: “Oggi occasione importante per me, restiamo concentrati.” - Pisa, affrontando i principali temi nati alla vigilia dell'ottava giornata di Serie A. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Semper Pre Partita Milan