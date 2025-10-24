Sembrava un uragano Maltempo in Italia alberi crollati e strade bloccate | necessario l’intervento dei soccorsi

La forza della natura si è abbattuta con impeto inaudito, trasformando la quiete notturna e le prime ore del giorno in un turbine di allerta. Un vento impetuoso, come una frusta invisibile, ha sferzato la terra, generando raffiche di intensità eccezionale che hanno messo a dura prova la resistenza di alberi secolari e strutture. Il fragore improvviso, il sibilo incessante tra i rami e le scosse che si propagavano dalle fondamenta hanno rotto il silenzio, segnando l'inizio di una lunga e difficile notte di emergenza. I soccorritori sono stati chiamati ad affrontare una miriade di pericoli latenti, muovendosi tra strade cosparse di detriti e ostacoli, sotto la minaccia di elementi ancora in bilico.

