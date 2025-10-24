SELVAGGIA LUCARELLI CERCA LA RISSA CON BARBARA D’URSO MA NON LO AMMETTE
Selvaggia Lucarelli ha preso male lo sfogo di Barbara d’Urso dopo la scorsa puntata di Ballando con le Stelle e l’annesso polverone mediatico che si è scatenato su quel “trash” che sembra un tutt’uno con la conduttrice, e solo con lei. Nessuno si sognerebbe mai di associare il “trash” in modo così esplicito per tanti altri conduttori e trasmissioni, alcune totalmente insospettabili ma immuni e perennemente osannate, addirittura come “servizio pubblico” quando sono oltre il “trash” e non in senso positivo. Di questo me ne occuperò più avanti. Torniamo alla Lucarelli, giudice dello show di Milly Carlucci dal 2016. 🔗 Leggi su Bubinoblog
