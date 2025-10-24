SELVAGGIA LUCARELLI CERCA LA RISSA CON BARBARA D’URSO MA NON LO AMMETTE

Bubinoblog | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Selvaggia Lucarelli ha preso male lo sfogo di Barbara d’Urso dopo la scorsa puntata di Ballando con le Stelle e l’annesso polverone mediatico che si è scatenato su quel “trash” che sembra un tutt’uno con la conduttrice, e solo con lei. Nessuno si sognerebbe mai di associare il “trash” in modo così esplicito per tanti altri conduttori e trasmissioni, alcune totalmente insospettabili ma immuni e perennemente osannate, addirittura come “servizio pubblico” quando sono oltre il “trash” e non in senso positivo. Di questo me ne occuperò più avanti. Torniamo alla Lucarelli, giudice dello show di Milly Carlucci dal 2016. 🔗 Leggi su Bubinoblog

selvaggia lucarelli cerca la rissa con barbara d8217urso ma non lo ammette

© Bubinoblog - SELVAGGIA LUCARELLI CERCA LA RISSA CON BARBARA D’URSO MA NON LO AMMETTE

Approfondisci con queste news

selvaggia lucarelli cerca rissa“Perché volete il trash da me?” Barbara D’Urso asfalta Selvaggia Lucarelli - Ormai sembra più che chiaro: i telespettatori che da Barbara D’Urso si aspettavano litigate furiose e scenate trash con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle sono rimasti ampiamente delusi. Come scrive rds.it

selvaggia lucarelli cerca rissaBallando con le Stelle, Barbara D’Urso si infuria con Selvaggia Lucarelli: “Ero ferma ingiustamente” - La quarta puntata di Ballando con le Stelle ha regalato il momento più atteso: un acceso confronto tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, interrotto sul più bello da Milly Carlucci per la pubblicit ... Da msn.com

Alba Parietti critica Selvaggia Lucarelli: "Non potremmo mai essere amiche" - Alba Parietti ospite oggi, mercoledì 1 ottobre, a La volta buona, è tornata a parlare dei rapporti tesi con Selvaggia Lucarelli, nati ai tempi della sua partecipazione a Ballando con le stelle e mai ... Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Selvaggia Lucarelli Cerca Rissa