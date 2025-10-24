Selena Gomez torna a cantare | il nuovo singolo a sorpresa sui social
Da novella signora Blanco, Selena Gomez ha deciso di rendere omaggio al passato con un nuovo singolo pubblicato a sorpresa sul suo profilo Instagram. S’intintola In the Dark, e segna il ritorno dell’attrice 33enne in sala di registrazione dopo una lunga parentesi dedicata a cinema e serie tv. Selena Gomez canta l’amore nei tempi più bui in In the Dark. Il singolo fa parte della s oundtrack della seconda stagione della rom-com Nobody Wants This, su Netflix, ma non è stata scritta appositamente: « In The Dark è ora disponibile. È solo una piccola goccia di nostalgia, spero che vi piaccia», ha scritto Gomez condividendo il video su Instagram. 🔗 Leggi su Amica.it
