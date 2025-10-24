Dal 4 novembre la Statale di Milano apre l’Agorà della psicologia: sei incontri in Aula magna, via Festa del Perdono 7, per ascoltare, discutere, capire. Un invito alla città, tra scienza e cultura, per affrontare emozioni, corpo e cura. Presentata oggi, 24 ottobre 2025, l’iniziativa trasforma l’ateneo in una piazza di dialogo. Una piazza per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sei serate alla Statale di Milano: una nuova agorà per capire la mente