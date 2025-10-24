di Maria Rosa Di Termine TERRANUOVA Avevano visto arrivare più volte un’auto ai margini del bosco e un giovane che scendeva dall’abitacolo e, dopo aver preso alcune buste voluminose, si addentrava tra gli alberi. Trascorso qualche minuto tornava indietro, risaliva in macchina e si allontanava. Un viavai ripetuto e inspiegabile che aveva insospettito più di un frequentatore abituale di una zona boschiva nel territorio di Terranuova Bracciolini e immediatamente erano scattate varie segnalazioni al Commissariato di Polizia di Stato di Montevarchi. E’ iniziata così l’indagine da cui è scaturita una brillante operazione antidroga che ha permesso agli agenti prima di sequestrare ben 2 chili e 700 grammi di cocaina e 3 chili e 800 grammi di hashish e poi di fermare quello che è ritenuto dagli inquirenti un possibile corriere dello “sballo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sei chili di droga nascosti nel bosco. Maxi sequestro: albanese in carcere