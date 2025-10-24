Segue le indicazioni sbagliate del navigatore e si ritrova sospeso sul dirupo con la Porsche | tragedia sfiorata da un turista in Alto Adige

Open.online | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, un turista italiano è rimasto con la sua Porsche Macan sospesa sul ciglio di un dirupo  a Saltusio, in Val Passiria, dopo aver seguito le indicazioni errate del navigatore satellitare. Secondo la ricostruzione, l’uomo stava rientrando al proprio alloggio quando il sistema di bordo gli ha suggerito una  scorciatoia. Convinto di risparmiare tempo, ha imboccato una  stradina di accesso a un maso, che presto si è trasformata in un  sentiero sterrato e sempre più stretto. Dopo circa trecento metri, si è reso conto che la strada finiva nel nulla. A riportare la vicenda è il Corriere. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Segue le indicazioni (sbagliate) del navigatore e si ritrova sospeso sul dirupo con la Porsche: tragedia sfiorata da un turista in Alto Adige - L’uomo, in vacanza in Val Passiria, ha seguito le indicazioni del sistema di bordo finendo su un sentiero di montagna. Scrive open.online

segue indicazioni sbagliate navigatoreSi affida al navigatore e si perde: automobilista sperduto - In Thailandia un uomo ha seguito il navigatore ed è finito su una strada chiusa: 2 ore di ritardo e nessuna via d’uscita fino allo svincolo successivo ... virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Segue Indicazioni Sbagliate Navigatore