Segue le indicazioni sbagliate del navigatore e si ritrova sospeso sul dirupo con la Porsche | tragedia sfiorata da un turista in Alto Adige

Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, un turista italiano è rimasto con la sua Porsche Macan sospesa sul ciglio di un dirupo a Saltusio, in Val Passiria, dopo aver seguito le indicazioni errate del navigatore satellitare. Secondo la ricostruzione, l’uomo stava rientrando al proprio alloggio quando il sistema di bordo gli ha suggerito una scorciatoia. Convinto di risparmiare tempo, ha imboccato una stradina di accesso a un maso, che presto si è trasformata in un sentiero sterrato e sempre più stretto. Dopo circa trecento metri, si è reso conto che la strada finiva nel nulla. A riportare la vicenda è il Corriere. 🔗 Leggi su Open.online
