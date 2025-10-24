Segreti di famiglia 2 replica puntata 24 ottobre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 24 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Igor nega di aver minacciato il procuratore Ilgaz. Quest’ultimo raccoglie tutti i suoi cari in casa sua con degli agenti di guardia e vieta a tutti di uscire. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 78 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

segreti di famiglia 2 replica puntata 24 ottobre in streaming video mediaset

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 2, replica puntata 24 ottobre in streaming | Video Mediaset

