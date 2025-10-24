Segni di bellezza XI stagione anima mundi | il respiro
Sabato 08 novembre ore 21.00Basilica di Sant'Eustorgio, MilanoINGRESSO LIBERO fino a esaurimento postiSEGNI DI BELLEZZA XI stagione - ANIMA MUNDI - IL RESPIRO DELL'ANIMAF. Mendelssohn, Salmo 42 per soli, coro e orchestraF. Mendelssohn, Sinfonia n. 3 op. 56 “Scozzese”Soprano Ilaria VanacoreCoro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
