Segnalazione su Tony di Uomini e Donne; bugie e qual è il suo vero scopo

Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne, contro cui il pubblico ha sbottato duramente, si è parlato parecchio di Tony, un nuovo cavaliere che sta facendo perdere la testa a diverse dame. Il protagonista, infatti, è uscito con Gloria Nicoletti, Barbara De Santi e Federica, una ragazza nuova. Al momento, però, pare abbia deciso di dedicarsi solamente a quest’ultima. Ad ogni modo, i suoi modi di fare hanno subito catturato l’attenzione sia delle dame dello studio sia del pubblico da casa. Tuttavia, non ci è voluto molto affinché emergessero sul suo conto delle faccende piuttosto spiacevoli. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Segnalazione su Tony di Uomini e Donne; bugie e qual è il suo vero scopo

