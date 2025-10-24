Secondo Municipio in arrivo nuovi pali dell' illuminazione pubblica
Il presidente del II Municipio di Catania, Claudio Carnazza, rende noto che in questi giorni, la ditta Di Bella Costruzione che ha in appalto la manutenzione dell'illuminazione pubblica, sta svolgendo un lavoro di verifica dello stato di sicurezza dei pali dell'illuminazione pubblica, con la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
