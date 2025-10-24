Secondo Municipio in arrivo nuovi pali dell' illuminazione pubblica

Cataniatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del II Municipio di Catania, Claudio Carnazza, rende noto che in questi giorni, la ditta Di Bella Costruzione che ha in appalto la manutenzione dell'illuminazione pubblica, sta svolgendo un lavoro di verifica dello stato di sicurezza dei pali dell'illuminazione pubblica, con la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

