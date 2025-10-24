Secondo le rivelazioni di un nuovo libro la futura regina di Norvegia avrebbe aiutato il primogenito a nascondere le prove prima del processo

Non deve essere un periodo facile per Mette-Marit di Norvegia, 52 anni. La principessa, moglie dell’erede al trono Haakon e, un domani, regina, da un lato sta combattendo contro un problema di salute non indifferente e, dall’altro, si ritrova un figlio, Marius, prossimo ad essere processato. Il ragazzo, nato dalla relazione dell’ex commoner con uno spacciatore, è accusato, infatti, di 32 reati gravi, tra cui quattro stupri, e finirà presto alla sbarra. Una prospettiva che non deve far passare notti tranquille a Mette-Marit, per il suo ruolo tra i protagonisti della scena pubblica norvegese e, di conseguenza, più in vista dei suoi connazionali, nel bene ma anche nel male. 🔗 Leggi su Amica.it

