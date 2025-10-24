Sebastiano al Vesuvio dog sitter trascina cane con un catena per 6 chilometri

Un 39enne dog sitter ha trascinato, a San Sebastiano al Vesuvio, il cane con un catena a strozzo per quasi sei chilometri, mentre lui era in sella ad una e-bike. Ha trascinato il cane con un catena a strozzo per quasi sei chilometri, mentre lui era in sella ad una e-bike. É quanto accaduto nella . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sebastiano al Vesuvio, dog sitter trascina cane con un catena per 6 chilometri

Altri contenuti sullo stesso argomento

https://www.vesuvianonews.it/san-sebastiano-al-vesuvio-liceo-di-giacomo-dalle-interviste-on-the-road-al-tg-tutto-come-in-una-vera-redazione/ - facebook.com Vai su Facebook

Trascina il cane per 6 chilometri con la bici elettrica: denunciati dog sitter e proprietario, orrore a San Sebastiano al Vesuvio - Il cane, "Bella", è stato trovato con piaghe sulle zampe, i polpastrelli bruciati dall’asfalto e il corpo coperto di sangue ... Si legge su fanpage.it

San Sebastiano al Vesuvio, dogsitter in bici trascina il cane in catena per 6 km - L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti a abbandono di animale assieme al proprietario del pastore tedesco ... Segnala rainews.it

San Sebastiano al Vesuvio, dog sitter in bici trascina cane in catena per 6 km - Ha trascinato il cane con un catena a strozzo per quasi sei chilometri, mentre lui era in sella ad una e- Segnala msn.com