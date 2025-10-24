Se la sorella maggiore fa la mamma-badante

Leggendo lo sfogo di Edoardo mi sono rivisto. Ma a parti invertite. Io sono il fratello minore e dalla dipartita di mia madre, mia sorella interagisce con me come fosse la mia tutrice. O sarebbe il caso di definirla badante: io ho 57 anni e lei 61. Lei è sposata con due figli e io single che ho sempre vissuto a casa con mia madre. Da quattro anni cioè da quando è mancata nostra madre mia sorella è apprensiva come non lo è mai stata neppure con i suoi figli. Deve sapere tutto ciò che faccio, dove vado, con chi vado al ristorante. Forse pensa di manifestare la sua “sorellanza” in quel modo, ma paradossalmente non lo fa con la tenerezza e la dolcezza tipica di una sorella ma con la classica distanza glaciale di una badante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Se la sorella maggiore fa la mamma-badante

