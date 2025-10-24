Se la corsa non è solo sport | torna In cammino verso la legalità
Quarrata, 24 ottobre 2025 – La Villa Medicea La Magia, patrimonio mondiale dell’Unesco e simbolo della città di Quarrata, tornerà ad accogliere domenica la 12esima edizione di “In cammino verso la legalità”, manifestazione podistica che unisce sport, impegno civile e amore per il territorio. Organizzata dalla Podistica Quarrata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la gara si svilupperà su un percorso competitivo di 13,3 km e su una ludico motoria di 4,8 km, con partenza e arrivo proprio nel parco della villa, luogo di arte, storia e memoria collettiva. Per informazioni: Patrizio 347 516 2071. 🔗 Leggi su Lanazione.it
