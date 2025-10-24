Personaggi tv. Colpo di scena al Festival dello Spettacolo: Gerry Scotti ha lasciato il pubblico senza parole con un annuncio che ha il sapore della famiglia e della gioia. Il conduttore, premiato con il nuovo Telegatto, ha regalato un momento di autentica emozione raccontando una mattinata fuori dal comune. Tra le risate, ha confessato di essere diventato nonno per la terza volta, scatenando applausi e curiosità tra i presenti. Leggi anche: Gianni Morandi rompe il silenzio: la notizia é appena arrivata Gerry Scotti di nuovo nonno: la sorpresa durante il Festival dello Spettacolo. Con la sua inconfondibile ironia, Gerry ha ammesso di essere stato costretto a una scelta ardua tra due appuntamenti clou della giornata: “ Stavo per andare in ospedale – ha detto – ma mi sono ricordato che dovevo prima vedere Aldo Vitali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Scusate, devo correre in ospedale”. Gerry Scotti nonno per la terza volta: svelato il nome del bebè