Scuola non autorizza ingresso a medico per alunno autistico interviene Garante disabilità | autorizzazione esclusivamente dal dirigente scolastico
L’Autorità Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità ha pubblicato la sua prima raccomandazione ufficiale sugli ostacoli burocratici che possono compromettere la continuità terapeutica degli studenti con disabilità all’interno della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
