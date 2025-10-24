Scuola Mordani prosegue la protesta | Non ci rassegniamo Ecco perché le iscrizioni sono in calo
Non si placa la protesta conto lo spostamento della scuola elementare Mordani che, secondo i piani del Comune di Ravenna, fra due anni dovrebbe lasciare il suo plesso alla scuola media Damiano e trasferirsi negli spazi della Guido Novello. La comunità educante della scuola Filippo Mordani torna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Alcune centinaia di bambini, genitori e insegnanti in piazza contro la decisione del Comune di trasferire la scuola elementare Mordani negli spazi della Guido Novello. "È la scuola del mondo, cuore del centro storico. Spostarla significa farla morire". Qui l’arti - facebook.com Vai su Facebook
Ravenna, grembiuli alle finestre della Mordani. Protesta contro lo spostamento - X Vai su X
Mordani: "Così si cancella la storia della città" - Il Mordani continua la sua battaglia contro il trasferimento alla Novello e la comunità educante scrive al sindaco ... Lo riporta msn.com
Trasferimento della Mordani alla Guido Novello. La protesta: “Così uccidete la scuola del centro” - Genitori, insegnanti, dirigenti e studenti tutti insieme sabato mattina in protesta contro il trasferimento della scuola Mordani alla Guido Novello. ravennawebtv.it scrive
Trasferimento della Mordani alla Guido Novello: sabato la protesta dei genitori - Sabato, alle 12, in Piazza del Popolo, è in programma un presidio di protesta dei genitori della scuola Mordani contro la scelta dell’amministrazione comunale ravennate di trasferire le classi all’ist ... Scrive ravennawebtv.it