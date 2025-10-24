Scuola Giffoni fa da apripista tra presente e futuro
I dirigenti scolastici della Regione Campania si incontrano alla Multimedia Valley. Martedì 28 ottobre alle ore 10:00 l’evento in cui verrà presentata la nuova offerta dei “Giffoni in a Day”. Jacopo Gubitosi: “Occasione di confronto e conoscenza, il focus resta la formazione dei ragazzi”. Favorire la diffusione del cinema nelle scuole, aprirsi a nuove modalità di insegnamento, riflettere sul presente e sul futuro della scuola. Il target resta come sempre i ragazzi, fonte inesauribile di creatività, di idee, di energia. Giffoni presenta la propria offerta formativa e lo fa incontrando i dirigenti scolastici di cinquanta comuni della Regione Campania. 🔗 Leggi su Zon.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Riprendi gli studi gratuitamente Anche quest'anno il Comune di Giffoni Valle Piana promuove e ospita il Percorso di Istruzione per Adulti per - Primo Ciclo di Istruzione (ex scuola media), - Alfabetizzazione per stranieri. CHI PUÒ PARTECIPARE? Adulti (ital - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, Giffoni fa da apripista tra presente e futuro - I dirigenti scolastici della Regione Campania si incontrano alla Multimedia Valley Martedì 28 ottobre alle ore 10:00 l’evento in cui verrà presentata la ... Si legge su zon.it
Brugherio, il cineteatro San Giuseppe fa scuola con il “Giffoni in a Day” - Nella sala cittadina, il festival prevede due giorni di workshop, laboratori sul linguaggio cinematografico e proiezioni per 650 ragazzi. Da mbnews.it