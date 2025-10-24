scuola giffoni fa da apripista tra presente e futuro

I dirigenti scolastici della Regione Campania si incontrano alla Multimedia Valley. Martedì 28 ottobre alle ore 10:00 l’evento in cui verrà presentata la nuova offerta dei “Giffoni in a Day”. Jacopo Gubitosi: “Occasione di confronto e conoscenza, il focus resta la formazione dei ragazzi”. Favorire la diffusione del cinema nelle scuole, aprirsi a nuove modalità di insegnamento, riflettere sul presente e sul futuro della scuola. Il target resta come sempre i ragazzi, fonte inesauribile di creatività, di idee, di energia. Giffoni presenta la propria offerta formativa e lo fa incontrando i dirigenti scolastici di cinquanta comuni della Regione Campania. 🔗 Leggi su Zon.it

