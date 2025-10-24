Scuola di via Brogeda il PD | Accanto alle famiglie per dire no alla chiusura

Quicomo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani mattina, sabato 25 ottobre, alle 10.30, esponenti del Partito Democratico saranno presenti alla scuola primaria di via Brogeda per manifestare al fianco di famiglie, insegnanti e cittadini contro l’ipotesi di chiusura dell’istituto. “Saremo accanto ai bambini, ai genitori e a tutte le. 🔗 Leggi su Quicomo.it

