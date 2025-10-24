Scuola di via Brogeda il PD | Accanto alle famiglie per dire no alla chiusura

Domani mattina, sabato 25 ottobre, alle 10.30, esponenti del Partito Democratico saranno presenti alla scuola primaria di via Brogeda per manifestare al fianco di famiglie, insegnanti e cittadini contro l’ipotesi di chiusura dell’istituto. “Saremo accanto ai bambini, ai genitori e a tutte le. 🔗 Leggi su Quicomo.it