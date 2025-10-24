Scuola di via Brogeda il PD | Accanto alle famiglie per dire no alla chiusura
Domani mattina, sabato 25 ottobre, alle 10.30, esponenti del Partito Democratico saranno presenti alla scuola primaria di via Brogeda per manifestare al fianco di famiglie, insegnanti e cittadini contro l’ipotesi di chiusura dell’istituto. “Saremo accanto ai bambini, ai genitori e a tutte le. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ci saremo, come Partito Democratico e come persone, al presidio contro la chiusura della scuola primaria di via Brogeda a Ponte Chiasso, sabato 25 ottobre alle ore 10:30. Chiudere scuole in un quartiere così strategico, delicato e dalla grandi potenzialità, è - facebook.com Vai su Facebook
Scuola di via Brogeda, il PD: “Accanto alle famiglie per dire no alla chiusura" - 30, esponenti del Partito Democratico saranno presenti alla scuola primaria di via Brogeda per manifestare al fianco di famiglie, insegnanti e cittadini cont ... Scrive quicomo.it
Como, “chiudere la scuola di Ponte Chiasso svuoterà il quartiere di confine”. Il Pd domani alla manifestazione - Dopo la protesta organizzata in via Sinigaglia e a poca distanza da quella nel cortile del Comune di Como, ecco una nuova manifestazione contro la chiusura di alcune scuole voluta dalla giunta Rapines ... Lo riporta comozero.it
Scuola Corridoni, il PD e Svolta Civica contro l’abbattimento:”No a un autosilo al posto di un presidio educativo” - Le forze di opposizione chiedono al Calcio Como di prendere posizione e propongono l’area ex Stecav come alternativa per il parcheggio dello stadio ... Si legge su ciaocomo.it