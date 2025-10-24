Screening oncologici per gli operatori della sanità all' Ismett la prima tappa

Palermotoday.it | 24 ott 2025

“La prevenzione che cura chi cura”, è il nuovo programma di screening oncologici promosso dall'Asp di Palermo e dedicato agli operatori della sanità. La prima tappa è stata organizzata all'Ismett, dove - in due giornate di attività - le équipe dei camper della prevenzione dell'azienda sanitaria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

