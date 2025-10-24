D opo otto anni di attesa, il Servizio Sanitario Nazionale italiano ha finalmente approvato i nuovi LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza, ovvero quell’insieme di prestazioni sanitarie garantite a tutti i cittadini, gratuitamente o a costo ridotto. Il nuovo pacchetto introduce screening più avanzati, nuove tecnologie diagnostiche, terapie innovative e un ampliamento delle esenzioni per alcune malattie. Una delle novità più significative riguarda i neonati: lo Stato ha deciso di estendere lo screening neonatale, i test che si fanno alla nascita per individuare precocemente alcune malattie genetiche e metaboliche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Screening neonatali, tumori ereditari femminili, disturbi alimentari, fibromialgia: dopo lunghi anni di attesa i nuovi LEA sono legge. Un segnale importante, ma cosa cambia davvero nella pratica?